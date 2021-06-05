Силуанов: сохранение Moody's рейтинга РФ говорит о консенсусе "большой тройки" агентств

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Решение Moody's о сохранении рейтинга РФ говорит о консенсусе "большой тройки" относительно успешного преодоления Россией последствий пандемии, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Решение агентства Moody's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "Baa3" со "стабильным" прогнозом можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств "большой тройки" об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий коронакризиса", - сказал Силуанов.

Ранее в этом году два других агентства "тройки" подтвердили текущие "инвестиционные" рейтинги России, напомнил министр. По его словам, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам, а темпы роста, по его мнению, превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств. "С начала 2020 года лишь несколько государств Большой двадцатки, включая Россию, смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним. На наш взгляд, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам. Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств", - сказал министр.

Он привел мнение аналитиков, которые отмечают, что устойчивость, продемонстрированная отечественной экономикой в минувшем году, и накопленные фискальные резервы в сочетании с низким уровнем государственного долга России обусловили сохранение суверенного рейтинга на текущем "инвестиционном" уровне.