Песков: онлайн-формат участия иностранных лидеров в ПМЭФ не повлиял на качество дискуссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Онлайн-формат участия гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и канцлера Австрии Себастьяна Курца - не отразился негативно на содержании дискуссии во время пленарной сессии. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях форума.

Он признался, что на его взгляд, "все-таки предпочтительнее, чтобы мы работали в старом добром прежнем формате, когда все очно присутствуют, и так и диалог лучше получается".

"Но мы живем в той реальности, в которой мы живем. И пандемийные ограничения остаются, и были определенные требования Роспотребнадзора для проведения этого форума, которые строго выполняются. И поэтому наш президент был непосредственно в зале, а гости, это и эмир Катара, и канцлер Австрии, присутствовали удаленно по видеоконференции", - отметил Песков.

"Хотя я бы не сказал, что это как-то негативно повлияло на содержание. Очень содержательная получилась пленарная сессия и, действительно, интересная", - добавил он.

Отвечая вечером в пятницу на вопрос, удалось ли ему обсудить с Путиным, понравился ли президенту форум, представитель Кремля сказал: "Он еще продолжает свое участие, еще встречи продолжаются, и еще, я думаю, несколько часов работы будут гарантированы".