РЖД согласовывают детали для исполнения решений оперштаба о поездах в Белоруссию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. РЖД согласовывают технические вопросы для исполнения решений оперштаба о дополнительных поездах в Белоруссию. Потребуется время для открытия продажи билетов, сообщил ТАСС заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Состоялось решение штаба, который услышал наши предложения в плане увеличения количества рейсов и возможности увеличить количество поездов. Но это не значит, что все они поедут. Надо произвести ряд формальных процедур, согласовать технические вопросы, и после этого какое-то время потребуется на открытие продажи билетов. Поэтому сейчас идут согласительные процедуры, поэтому сейчас не могу назвать точную дату", - сказал он.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией по маршрутам Гомель - Москва и Полоцк - Москва на ежедневной основе, а также увеличении количества вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва - Минск, оно вступит в силу 10 июня.

Россия и Белоруссия в начале февраля возобновили пассажирское железнодорожное сообщение после длительного перерыва на фоне пандемии. Поезда начали регулярно курсировать между Москвой и Минском. Затем, с 13 апреля, количество поездов между странами увеличилось. Первая "Ласточка" отправилась по этому маршруту 30 апреля с Белорусского вокзала. Пятивагонные "Ласточки" между Москвой и Минском ходят дважды в день - отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.