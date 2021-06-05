X5 откроет до конца 2021 года 45 "жестких дискаунтеров" "Чижик"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") запустит до конца 2021 года 45 "жестких дискаунтеров" "Чижик. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман в интервью телеканалу РБК в кулуарах в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Тот концепт, который мы пилотируем и планируем запускать, - это хард-дискаунтер "Чижик". <...> На сегодняшний момент мы запустили 10 пилотных магазинов, до конца года откроем 45", - сказал он.

В 2020 году открыто четыре первых магазина в Московском регионе. Торговая площадь дискаунтера составляет около 250 кв. м. Ассортимент включает около 800 наименований продукции. Акцент в новом формате сделан на собственных торговых марках - в целевой модели их доля составит 60%.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.