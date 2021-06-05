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ПМЭФ-2021

Денонсация РФ соглашения с Нидерландами не повлияет на выплаты акционерам X5 в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Денонсация РФ налогового соглашения с Нидерландами не повлияет в 2021 году на выплаты акционерам ретейлера X5 Retail Group, чья головная компания X5 Retail Group N.V. зарегистрирована в Нидерландах. Об этом заявил в субботу главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман в интервью телеканалу РБК в кулуарах в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Все произошло достаточно быстро с точки зрения денонсации налогового соглашения с Голландией, поэтому мы только оцениваем те последствия, которые могут быть. Скажу сразу: никаких последствий для выплаты акционеров в этом году точно эффекта не будет", - сказал он.

Теги
НидерландыРоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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