Денонсация РФ соглашения с Нидерландами не повлияет на выплаты акционерам X5 в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Денонсация РФ налогового соглашения с Нидерландами не повлияет в 2021 году на выплаты акционерам ретейлера X5 Retail Group, чья головная компания X5 Retail Group N.V. зарегистрирована в Нидерландах. Об этом заявил в субботу главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман в интервью телеканалу РБК в кулуарах в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Все произошло достаточно быстро с точки зрения денонсации налогового соглашения с Голландией, поэтому мы только оцениваем те последствия, которые могут быть. Скажу сразу: никаких последствий для выплаты акционеров в этом году точно эффекта не будет", - сказал он.