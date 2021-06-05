Алекперов полагает, что рынок нефти восстановится после кризиса к весне 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Рынок нефти может восстановиться от пандемических потрясений к весне 2022 года, но в будущем колебания цен возможны в диапазоне от нуля до бесконечности. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума высказал президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Соглашение [ОПЕК+] работает до весны 2022 года. Мы надеемся все, что этому времени рынок восстановится. Плюс, наверное, скажется отложенный спрос. Все-таки люди почти два года ездят, летают и так далее", - сказал он. При этом Алекперов допускает, что регулирование добычи нефти в ОПЕК+ может быть бессрочным. "Ну она (сделка ОПЕК+) уже пять лет существует, и скорее всего, сохранится. Но колебания на рынке возможны от нуля до бесконечности", - сказал он.

По словам Алекперова, цены на нефть сегодня нестабильны, а потому регулируются соглашением ОПЕК+. "Но эти договоренности держат взаперти более 5 млн баррелей [в сутки] (сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+ этим летом будет сведено к 5,7 млн баррелей в сутки - прим. ТАСС). То есть это баррели, которые могут попасть на рынок, если договоренности нарушатся", - пояснил он. Непредсказуемости добавляет и иранский фактор, когда на рынок в любой момент может вернуться до 1,5 млн баррелей в сутки нефтяного предложения. "Поэтому, исходя из этой непредсказуемости, мы закладываем в бюджет цену в $50 за баррель", - добавил он.

"Цена может быть бесконечная, все зависит от потребления", - подчеркнул глава "Лукойла".

При этом он отметил, что не видит признаков заката эпохи нефти. "Почему мы концентрируемся на этой отрасли? Потому что, как я думаю, человечество не обойдется в ближайшие десятилетия без нашего продукта", - сказал Алекперов.