Сечин: выработка иммунитета от COVID и выход из кризиса потребуют не менее 12-14 месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. На формирование коллективного иммунитета против COVID-19 при глобальной вакцинации и на выход из кризиса потребуется не менее 12-14 месяцев. Об этом сказал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" Петербургского международного экономического форума.

"На сегодняшний день вакцинировано порядка 5% населения мира, и даже без учета необходимости повторных вакцинаций вакцинация 70% населения мира текущими темпами потребует 12-14 месяцев. Целые регионы не имеют доступа к вакцинам. Таким образом, понадобится гораздо больше времени для формирования коллективного иммунитета и выхода из кризиса", - сказал он.

По словам Сечина, выход из кризиса невозможен без поддержки и стимулов со стороны государства, "иначе проиграют все". "Именно пандемия и ход борьбы с ней предопределила в конечном итоге исход выборов в США. В ближайшем будущем мы увидим ее влияние на смену политических элит и в других странах", - добавил глава "Роснефти".