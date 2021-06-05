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ПМЭФ-2021
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Орешкин: в здравоохранении в ближайшие 10-15 лет произойдет технологическая революция

Как отметил помощник президента РФ по экономическим вопросам, роль и значимость этой отрасли "будут расти кардинально в ближайшие годы"
Помощник Президента РФ Максим Орешкин Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Помощник Президента РФ Максим Орешкин
© Сергей Бобылев/ТАСC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Технологическая революция может произойти в сфере здравоохранения в течение ближайших 10-15 лет. Такое мнение выразил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мне кажется, одна из ключевых историй ближайших 10-15 лет - это серьезная революция в здравоохранении", - сказал он, отвечая на вопрос об отраслях, благодаря которым будет развиваться экономика в будущем.

Орешкин отметил, что здравоохранение является крупной отраслью, рынок которой в два раза больше нефтяного. "Нужно понимать, что это очень большая отрасль и очень важная, и ее роль и значимость будут расти кардинально в ближайшие годы. При этом там будет происходить технологическая революция, там будет происходить изменение бизнесс-процессов, приводящих к системной модели в здравоохранении", - подчеркнул он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ-2021
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