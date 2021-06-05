Росреестр не видит смысла во внесении в ЕГРН сведений о покупке квартиры за маткапитал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Росреестр не поддерживает инициативу о внесении в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о том, что объект был куплен с использованием материнского капитала. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В этой части не поддерживаем, потому что для нас непонятны последствия внесения такой записи. Для государственного регистратора должно быть все понятно, зачем та или иная информация появляется в едином государственном реестре недвижимости", - сказал Бутовецкий.

Он отметил, что при принятии такой нормы должны быть понятны последствия: либо это чисто информационная запись и дальше этот объект можно свободно отчуждать, либо это должно быть каким-то препятствием для перехода прав собственности.

Бутовецкий напомнил, что такой законопроект уже был разработан, однако так и не стал законом.

Мнение эксперта

При оформлении сделок с купленной при помощи материнского капитала недвижимостью зачастую возникают некоторые сложности. Если квартира приобреталась в ипотеку, то требуется получить согласие банка на выделение долей, которое может быть произведено только после погашения кредита и получения документов о собственности, пояснила ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. Кроме того, требуется уведомить и получить согласование от органов опеки на продажу квартиры, иначе возможен пересмотр сделки в судебном порядке.

По мнению Литинецкой, внесение сведений о приобретении квартиры при помощи материнского капитала в ЕГРН позволило бы защитить интересы как собственников такой недвижимости, так и потенциальных покупателей.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.