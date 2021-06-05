Власти ОАЭ готовы провести "Экспо-2020" безопасно для гостей в условиях пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. ОАЭ готовы к проведению всемирной выставки "Экспо-2020" (Expo-2020) в Дубае с октября 2021 года по март 2022 года с учетом всех мер предосторожности в условиях пандемии. Об этом заявила государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по международному сотрудничеству, генеральный директор всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае Рим аль-Хашими в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы готовы к проведению выставки и настроены очень оптимистично. Мы прикладываем все усилия, чтобы провести это мероприятие на самом высоком уровне, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности гостей", - сказала она.

Как напомнила министр, выставка должна была пройти в октябре прошлого года, но мероприятие было отложено из-за пандемии. "Все это время мы следили за исследованиями, связанными с коронавирусом, и тесно сотрудничали с другими странами, с Международным бюро выставок, с организациями в области здравоохранения, чтобы понять, как нам безопасно организовать выставку", - сказала аль-Хашими.

Она также обратила внимание, что в ОАЭ очень успешно проходит кампания по вакцинации. "Почти 70% нашего населения привились, мы носим маски, соблюдаем социальную дистанцию. Мы также проводим много ПЦР-тестов. Все это - ключевые моменты в борьбе с коронавирусом", - заметила министр.