Спецпредставитель президента ожидает появления новых профессий в сфере управления данными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что в ближайшие годы в области управления данными появятся десятки новых профессий.

"Идет тренд на углубление специализации, на работу с данными. В управлении данными в ближайшие годы появятся десятки новых профессий", - сказал он в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, уже сейчас наблюдается глубокая специализация в данной области, появляются такие направления, как археология и добыча данных [data archeology и data mining]. Особое внимание спецпредставитель уделил высокому спросу на специалистов по чистке данных. "Десятки тысяч рабочих мест сегодня - гигантский дефицит", - добавил он.

Кроме того, Песков подчеркнул важность фундаментальных научных знаний в карьерном росте. "Глубокая фундаментальная подготовка практически гарантирует успех и успешную карьеру в ближайшем будущем вне зависимости от того, какие soft skills (гибкие навыки - прим. ТАСС) востребованы прямо сейчас", - отметил он.

Раннее на ПМЭФ высокий уровень востребованности профессий в области управления данными отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.