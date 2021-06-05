Власти ОАЭ считают, что "Экспо-2020" позволит укрепить взаимодействие с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Всемирная выставка "Экспо-2020" (Expo 2020) в Дубае, которая должна пройти с октября 2021 года по март 2022 года, позволит укрепить отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и РФ. Об этом заявила государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству, генеральный директор всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае Рим аль-Хашими в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"ПМЭФ - это возможность продемонстрировать достижения, обменяться опытом. Аналогичную роль будет играть и "Экспо-2020", - сказала она. - Мы ожидаем роста торгового оборота с Россией. Кроме того, нам интересно укреплять взаимодействие между нашими странами и в других отраслях. "Экспо-2020" позволит нам еще больше укрепить наши отношения".

Как добавила министр, ОАЭ рассчитывают, что благодаря ПМЭФ больше российских предприятий узнают об ОАЭ, а эмиратских - о России. "Это одна из причин, почему участие в ПМЭФ так важно для нас", - отметила аль-Хашими.

"Экспо-2020" из-за пандемии COVID-19 была перенесена и пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.