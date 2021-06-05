Компании, имеющие стратегию цифровой трансформации, смогут получить льготные займы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Компании, имеющие согласованную стратегию цифровой трансформации, смогут получить по программе льготного кредитования Минцифры заем под меньший процент. Об этом ТАСС сообщил замглавы министерства Максим Паршин на ПМЭФ.

"Есть программа льготного кредитования, которая во многом сможет дать дополнительные ресурсы госкомпаниям на реализацию стратегий. Эта программа сейчас запущена и активно реализуется: более 40 млрд рублей уже сейчас пакет [выданных] кредитов. И мы эту программу недавно обновили: буквально вчера вступило в силу постановление правительства, которое, в том числе, говорит о том, что компании, имеющие стратегии цифровой трансформации, которые соответствуют нашим рекомендациям, ставка по кредиту для них может быть еще ниже, то есть мы еще больше компенсируем", - сообщил он.

Он пояснил, что программа льготного кредитования не ограничивается госкомпаниями и займы на цифровизацию может получить любая компания. "Любая компания, даже не из этого списка приоритетов 50 компаний, будет иметь возможность получить еще более льготные деньги, льготное финансирование на цифровую трансформацию, если у них есть стратегия. Но это осмысленно, потому что это какое-то такое движение уже более системное", - сказал он.

По данным Паршина, правительство выпустило директивы для 50 крупнейших госкомпаний по цифровой трансформации. "В соответствии с которыми каждая из этих 50 госкомпаний до 1 сентября должна разработать, согласовать с профильным органом власти и с нами [с Минцифры] соответствующие программы цифровой трансформации", - добавил замглавы министерства.

О директивах

В апреле аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщал, что правительство РФ утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний. Планируется, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%.

По данным Паршина, директивы и методические рекомендации являются инструментами, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием. Стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО. Методические рекомендации помогают провести оценку текущего уровня цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформировать дорожные карты.

Ранее рекомендации прошли апробацию в таких крупных российских компаниях, как "Почта России", РЖД, "Аэрофлот", "Алроса", "Газпром нефть".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.