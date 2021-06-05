Посол Катара заявил, что подписанные соглашения придадут импульс развитию отношений с РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Катар высоко оценивает результаты своего участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и считает, что подписанные в его рамках соглашения с российской стороной придадут импульс развитию отношений Москвы и Дохи. Об этом заявил в субботу посол Катара в РФ Ахмед бен Насер Аль Тани на церемонии закрытия работы национального павильона Doha hall на полях форума.

Катарская сторона передаст павильон, который стал одним из самых запоминающихся на ПМЭФ, в наследие Санкт-Петербургу.

"Я хочу поблагодарить всех коллег, членов катарской делегации, которые участвовали в этом форуме. Вы придали этим отношениям очень хороший импульс. Я считаю, что работа, которую вы проделали, и соглашения, которые вы подписали с российской стороной, заслуживают самых похвальных слов. Я думаю, что это будет очень хорошим стимулом для развития отношений Катара с Российской Федерации", - отметил дипломат.

Он поблагодарил российскую сторону за организацию ПМЭФ и отметил, что участие делегации Катара завершилось выполнением всех поставленных задач. "Я особо благодарю Российско-катарский центр по сотрудничеству за то, что мы смогли достичь поставленных целей и задач в рамках нашего участия. Уважаемые российские друзья, я не нахожу слов, которые могли бы выразить признательность и уважение вам и дружественной Российской Федерации", - заключил посол.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.