Эксперт: развитие образования требует проведения экспериментов уровня мегасайенс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Образование в мире может выйти на новый уровень развития благодаря международным коллаборациям исследователей, подобным объединениям ученых, делающих фундаментальные открытия на самых современных научных установках класса мегасайенс. Такое мнение в субботу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Мельчайшая частица обучения - никто не знает, что это такое, никто не умеет с этим работать. Были тысячи попыток самых разных игроков сделать это по отдельности. <…> Для того, чтобы ответить на вопрос, требуется собрать вместе людей из разных сфер, <…> смоделировать будущее образования и создать систему измерения, которая бы фиксировала результаты. <…> Конечно, чтобы провести этот эксперимент по-настоящему, требуется большое международное сотрудничество", - сказал он, добавив, что в России таким экспериментом стал проведенный несколько лет назад по Владивостоке интенсив "Остров", где для формирования оптимальной программы обучения участников использовались технологии ИИ.

Песков также отметил, что аналогичный вопрос о мельчайших составляющих относится и к профессиям людей. Эти данные необходимы для создания индивидуальных образовательных траекторий подготовки специалистов, обеспечивающих максимальную эффективность учебного процесса, считает он.

"Если бы я сегодня создавал глобальную организацию в сфере образования, то я не повторял бы Всемирный экономический форум, Всемирный банк. Я бы создал [аналог] ЦЕРН. Что-то, связанное с глобальными экспериментами, которые мы могли бы проводить вместе [с зарубежными коллегами]", - заключил Песков.

Мегасайенс-проекты - международные научные комплексы, позволяющие ученым проводить сложные и дорогостоящие эксперименты, результаты которых в виде новых данных позволяют расширить фундаментальные научные знания во многих областях. К примеру, коллайдер NICA, создающийся в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна), позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. В рамках нацпроекта "Наука" в России должны заработать шесть установок класса мегасайенс.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.