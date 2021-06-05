ТПП предлагает создать виртуальную выставку для экспорта российских IT-услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ планирует подготовить инициативу о создании виртуальной выставки для экспорта российских IT-услуг. Об этом сообщил в субботу директор департамента цифрового развития ТПП РФ Владимир Маслов, выступая на сессии "Виртуальный экспортный центр: цифровая платформа развития международной торговли" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас существует очень большая проблема кадров <…> Кадры уезжают, это тоже ни для кого не секрет, зарплаты больше на Западе, и рассматриваем такую возможность, и тоже такую инициативу готовим в правительство, вполне возможно, что сделать какой-то даже не то, что экспортный центр, но ту же самую виртуальную выставку, скажем так, наших программистов, софтверщиков, кого-то еще для того, чтобы мы туда экспортировали не только какие-то товары, но, скажем так, и услуги, которые востребованы", - сказал он.

По словам Маслова, возможно, такая платформа имела бы право на жизнь, в том числе при использовании механизма защищенных сделок, работе внутреннего арбитража. Это необходимо, чтобы специалистов, получивших образование в России, "не перекупали, чтобы они были в белой, не в серой зоне", отметил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.