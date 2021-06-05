WWF станет экологическим экспертом для Восточного экономического и Арктического форумов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России поможет составить экологическую повестку Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке и форума "Арктика - территория диалога" в 2022 году в соответствии с соглашением с Фондом Росконгресс, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор WWF России Дмитрий Горшков.

"Форумы Росконгресса - это точка формирования векторов дальнейшего развития, поэтому нам так важно, что наши наработки и идеи востребованы на площадках такого уровня. Вопросы охраны природы занимают большое место в повестке Восточного экономического форума, и мы хотели бы донести те успехи, которых достигла Россия при поддержке WWF в охране природы Дальнего Востока. Можно говорить не только про редкие виды животных, про тигров и леопардов, но и о сохранении лесов, водно-болотных угодьях, устойчивом лесопользовании и рыболовстве", - сказал Горшков.

По его словам, опыт России может стать примером для азиатских стран. Общее направление, которое закладывается на десятилетия вперед, - это не просто запреты, а умение найти баланс между хозяйственной деятельностью и сохранением.

Кроме того, за 25 лет работы над изучением и сохранением северных экосистем накопилось много материалов, которыми WWF планирует поделиться при подготовке VI Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге, а также мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете. Речь идет о морском пространственном планировании, которое позволит сохранить хрупкие экосистемы Арктики, переходе судоходства на альтернативные виды топлива, а также о сохранении редких видов, в том числе китов, считает Горшков.

"Вопросы охраны окружающей среды зеленой нитью проходят по всем форумам, не только экологическим, что мы видим на примере Петербургского международного экономического форума, где тема устойчивого развития занимает значительную часть повестки и выставок. Мы также планируем представить ряд рекомендаций, которые помогут снизить экологический след грядущих форумов Росконгресса", - добавил эколог.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.