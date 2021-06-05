Ростовская область не намерена увеличивать свою долю в авиакомпании "Азимут"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ростовская область, являющаяся соучредителем авиаперевозчика "Азимут", не намерена увеличивать свой пакет акций в авиакомпании, который составляет 25%. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава региона Василий Голубев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Правительство региона поддерживает "Азимут". Оно соучредитель этой компании, 25% [принадлежит правительству региона], и область не планирует увеличивать пакет акций", - сказал губернатор.

По словам Голубева, Ростовская область продолжает приглашать партнеров для расширения маршрутной сети перевозчика. "Предлагаем нашим регионам поучаствовать в субсидировании перелетов. Между прочим, это позволило "Азимуту" заметно географию полетов из Ростова увеличить, и сегодня мы летаем уже в десятки городов страны, раньше мы это делали через Москву", - добавил он, подчеркнув, что широкая география полетов "Азимута" позволила авиакомпании одной из немногих в России закончить 2020 год с прибылью.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.

О планах по возрождению внутрирегиональной авиации

В рамках форума Голубев также сообщил, что в области продолжат работу по возрождению внутрирегиональных авиаперевозок. В качестве места для нового аэропорта рассматриваются три города.

Власти ранее заявляли о намерениях развивать авиаперевозки на территории региона. Тогда речь шла о возрождении аэропорта в Волгодонске, который прекратил принимать самолеты в 2002 году.

"Эти планы сохранились. Совершенно точно у нас есть три места, где мы рассматриваем возможно создание авиагавани - это Волгодонск, наша промышленная крупная зона, где располагается Атоммаш, сам по себе Волгодонск - крупный промышленный центр области. Таганрог - второй город по величине после Ростова", - сказал он. Голубев подчеркнул, что в Таганроге власти рассматривают строительство небольшого пассажирского терминала.

В декабре 2017 года в Ростовской области открыли новый аэропорт Платов. В прошлом году он стал одним из первых, кто возобновил обслуживание рейсов международного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.