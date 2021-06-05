Гендиректор "Экспо-2020" отметила, что ОАЭ находятся в тесном контакте с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сотрудничают с российской стороной по предстоящей в Дубае всемирной выставке "Экспо-2020" (Expo 2020), которая должна пройти с октября 2021 года по март 2022 года. Об этом сообщила государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству, генеральный директор всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае Рим аль-Хашими в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы находимся в очень тесном контакте с генеральным комиссаром российского павильона и плотно взаимодействуем с министром промышленности и торговли, который также активно участвует в этом мероприятии. Мы недавно принимали их в ОАЭ, я сейчас нахожусь в России по большей степени именно из-за этого. Со мной также приехали министр экономики ОАЭ и множество представителей бизнеса", - сказала аль-Хашими.

По ее словам, между двумя странами существует большой интерес к поддержанию и развитию постоянного диалога. "У нас очень много общих тем, прежде всего связанных с экономикой и торговлей, а также взаимодействием на государственном уровне в целом", - добавила госминистр.

Нет предела совершенству

Аль-Хашими подчеркнула, что у ОАЭ и России очень крепкие связи. "Россия признала ОАЭ как государство через шесть дней после того, как мы провозгласили свою государственность в 1971 году, то есть меньше, чем через неделю. Это свидетельство того, что между нашими странами уже существует давняя дружба, а наша задача - в дальнейшем укреплять ее", - добавила она.

"Я считаю, что нет предела совершенству, когда речь идет о перспективах двустороннего сотрудничества, - отметила госминистр. - Если говорить о культуре, то я сегодня беседовала со своей командой и спрашивала, есть ли русские школы в нашей стране. Я не говорю по-русски, и мне было это интересно. Так вот, русские школы есть".

Гендиректор указала, что между двумя странами уже сложились успешные отношения в сфере торговли и инвестиций, но, по ее мнению, нужно развивать и гуманитарное сотрудничество, работать в сфере высшего образования, социального развития, сотрудничать в сфере науки и технологий. "Это очень важные отрасли сотрудничества, которые мы уже развиваем. Я надеюсь, что мы продолжим двигаться в данном направлении и ПМЭФ поможет ускорить этот процесс", - подчеркнула она.

Аль-Хашими также отметила, что в ОАЭ проживают около 10 тыс. россиян, почти 1 млн туристов из России посещают страну ежегодно. "Мы, конечно, хотим, чтобы их стало еще больше. Мы также были бы рады, если бы эмиратские туристы приезжали в Россию и знакомились с красотой вашей страны", - добавила госминистр.

Кроме того, она указала на роль ОАЭ в качестве регионального хаба на Ближнем Востоке. Такую значимую роль, по ее словам, стране позволяют играть передовая инфраструктура, морские порты и аэропорты.

О выставке

"Экспо-2020" из-за пандемии COVID-19 была перенесена и пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.