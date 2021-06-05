Власти планируют построить дополнительные дорожные развязки к месту проведения ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Увеличение числа участников Петербургского международного экономического форума ставит организаторов мероприятия перед необходимостью построить дополнительные дорожные развязки и экспозиционные площади конгрессно-выставочного комплекса "Экспофорум". Об этом сообщил журналистам в субботу по итогам ПМЭФ-2021 советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"[Видя] наплыв в тех помещениях ["Экспофорума"], которые мы сейчас имеем, мы приходим к выводу, что нужно уже строить вторую очередь "Экспофорума" и строить дополнительные развязки для подъезда к форуму для того, чтобы участникам и журналистам было удобно. Мы сейчас в "Экспофорум", который имеем, не помещаемся", - сказал он.

Кобяков уточнил, что администрация Петербурга вместе с собственником комплекса уже прорабатывают возможности строительства второй очереди "Экспофорума", и есть надежда, что эта работа "не будет сильно затягиваться".

"Что касается развязок и дорог, мы столкнулись с захоронениями воинскими, сейчас работают комиссии соответствующие вместе с Минобороны, администрацией Петербурга, проводят работу по увековечиванию памяти погибших, которых мы нашли. Надеюсь, когда эти процедуры будут проведены, мы будем наблюдать, как это строительство будет вестись", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.