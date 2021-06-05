Власти Нижегородской области сообщили о нехватке 15 тыс. IT-специалистов

ТАСС, 5 июня. Дефицит IT-специалистов в Нижегородской области достиг 15 тыс. человек. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в субботу в интервью "Эхо Москвы" на Петербургском международном экономическом форуме.

"По количеству айтишников на душу населения мы находимся на одном из первых мест, во всяком случае в ПФО - мы на первом месте. У нас сейчас уже 15 тыс. человек [в IT-сфере] дефицит, сразу готовы на работу взять", - сказал он.

Губернатор также отметил, что этот дефицит ежегодно увеличивается. "Где-то 2,7-3 тыс. роста этого дефицита ежегодно, если сравнивать количество потребляемых специалистов и количество подготавливаемых кадров", - пояснил он.

Никитин добавил, что при этом в IT-отрасли наблюдается рост. "Отрасль растет - в пандемический год выросла на 8%, а в прошлые года - на 10%", - уточнил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.