В Чувашии до конца года планируют сформировать пять промышленных кластеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии намерены сформировать в регионе пять промышленных кластеров до конца года. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы просматриваем в ближайшее время как минимум образование пяти кластеров. Надеюсь, уже в этом году у нас должны появиться эти кластеры", - сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что одними из первых будут созданы кластеры материалов для строительства и электротехнический кластер. "[Электротехнический кластер] уже существует у нас на самом деле давно - с 2002 года, но при этом он существует по старым стандартам и старым принципам. Он не стандартизирован по новым требованиям, которые изменились за последние годы", - пояснил глава республики.

По его словам, также будут сформированы кластеры химической промышленности, производства машин и спецтехники. "Кластеризация производственных процессов - это, на мой взгляд, очень перспективная тема. Такой подход заложен в промышленной политике Российской Федерации. И отсутствие таких кластеров в Чувашской Республике, на мой взгляд, является серьезным сдерживающим фактором развития промышленности", - считает Николаев.

Глава республики добавил, что сейчас прописываются конкретные производственные процессы и ведется поиск возможных цепочек, которые могли бы быть объединены в такие кластеры. "Мы, естественно, организуя процесс кластеризации, прежде всего рассчитываем на свои силы, на возможности регионального бюджета и самих предприятий, ну и, конечно же, на федеральную поддержку в рамках тех программ, которые предусмотрены. Региональная поддержка, естественно, выражена в определенных налоговых преференциях, ну и, самое главное, в организационных. А организационные направлены прежде всего на то, чтобы сформировать в республике удобные площадки для размещения тех или иных производств. Это промышленные технопарки, это индустриальные парки", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.