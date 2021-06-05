Кабмин может восстановить интервенционный фонд по зерну и сахару

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство обсуждает возможность восстановления интервенционного фонда по зерну и, возможно, по сахару. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с участниками Международного молодежного экономического форума и ПМЭФ-Юниор в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Интервенции - мы сейчас прорабатываем эту тему. Буквально перед отъездом обсуждали с Минсельхозом восстановление интервенционного фонда, так называемого, по зерну. Будем его скорее всего восстанавливать, и, возможно, по сахару", - сказал он.

По его словам, создание таких фондов - непростая задача, так как это вмешательство государства в рыночные механизмы.

"Тоже это непростая задача. потому что это тоже вмешательство государства в рынок. Это надо делать очень тонко, не поломав ценовые пропорции. Но это общемировая практика, такого рода вмешательства, других способов борьбы с ценами человечество не придумало", - добавил Белоусов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.