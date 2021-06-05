Белоусов заявил, что снижение безработицы в России идет быстрее плана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Снижение безработицы в России идет быстрее плана, многие регионы выполнили задачу по достижению показателей занятости на уровне 2019 года на 95-100%. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с участниками Международного молодежного экономического форума и ПМЭФ-Юниор в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы сейчас по снижению безработицы чуть-чуть быстрее, чем планировали. Правда, меня это не очень радует, потому что я вижу, что в некоторых регионах мы упираемся в плато. Мы еще на 100% не вышли. Но очень многие регионы - они находятся в диапазоне где-то 95-100%. Есть порядка 20 регионов сейчас, которые уже перевыполнили задачу. Уже достигли показателей 2019 года по занятости", - заявил первый вице-премьер.

При этом, по его словам, есть ряд регионов, в которых сохраняются проблемы.

"Есть некоторое количество регионов, я сейчас не буду называть, их порядка 10, в том числе довольно крупные, где проблемы сохраняются и нужны дополнительные усилия, чтобы все там раскачать", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.