Медведев призвал к повышению зарплат специалистов лесного хозяйства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает необходимым повышение оплаты труда лесных инспекторов. Выступая в субботу на партийной сессии по теме экологии, он констатировал, что проблемы в лесной сфере до сих пор не решены.

"Это касается и оценки труда [лесных] инспекторов, вообще всех, кто занимается лесным хозяйством, и [приобретения] лесопожарной техники, и [проблемы] общего количества специалистов в этой сфере", - сказал Медведев. По его словам, определенные положительные подвижки уже были сделаны, "но зарплата низкая", а новая техника появилась не везде, и в некоторых местах, "к сожалению, все это еще такое советское и полусломанное".

Он предложил включить эти вопросы в программные установки "Единой России" и стимулировать исполнительную власть заниматься этой темой. Медведев подчеркнул, что невозможно сразу же объявить об увеличении государственного финансирования этой отрасли, "но наметить программу постепенного повышения оплаты труда [специалистов лесного хозяйства] и закупок техники точно можно".