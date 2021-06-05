Ингушетия сэкономила более 2,5 млрд рублей после перевода соцвыплат на безналичную систему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии смогли сэкономить более 2,5 млрд рублей после перевода части социальных выплат на банковские карты получателей, вместо выдачи на руки. Об этом рассказал ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"У региона довольно внушительные долги, которые мы сокращаем в силу своих возможностей, используя различные пути решения данной проблемы. К примеру, мы смогли сэкономить в бюджете более 2,5 млрд рублей за счет перевода выплат социальных на пластиковые банковские карты. И у нас пошли безналичные получения, электронное подтверждение хождения всех средств", - сказал Калиматов.

По его словам, региону удалось снизить за сравнительно короткий срок долги республики на почти 5 млрд рублей.

"Мы с 11,8 млрд довели их до 7 млрд с копейками уже. И это в период пандемии. Эту работу мы намерены продолжать", - добавил глава региона.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии и Магаданской области заключить соглашения с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. После этого некоторые СМИ назвали Ингушетию "банкротом", попавшим под внешнее управление. Однако и.о. министра финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев сообщал, что с поддержкой федерального центра Ингушетия выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными. Он также отмечал, что слова о том, что регион переходит во внешнее управление, не соответствуют действительности и оснований для беспокойства у населения нет.