Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на июльские поставки нефти в Азию

ТАСС, 7 июня. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на почти все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке на июль, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для региона на 20 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит $1,9 за баррель. При этом аналитики Bloomberg ожидали, что компания повысит цены на 10 центов за баррель.

Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на 10-50 центов. Единственное снижение цены - на 10 центов за баррель - для азиатского рынка коснулось сорта Arab Heavy.

Кроме того, саудовская компания снизила стоимость июльских поставок своей нефти в Европу. Для покупателей в США цены не изменились, уточнило агентство.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.