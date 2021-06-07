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Комитет Госдумы одобрил расширение функций банковских платежных агентов

Документ направлен на устранение одной из проблем для малого и микробизнеса, связанной с высокой административной и финансовой нагрузкой

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение функционала банковских платежных агентов (субагентов) путем предоставления им права приема наличных денег от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для зачисления их на банковские счета. Документ, инициированный депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Андреем Луговым, вносит поправки в законы "О национальной платежной системе" и "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ".

Документ направлен на устранение одной из существенных проблем для малого и микробизнеса, связанной с высокой административной и финансовой нагрузкой при внесении наличной выручки на счет, а также с недостаточным количеством отделений и устройств для приема наличных денег в шаговой доступности, говорится в пояснительной записке.

"Малые и микропредприятия на сегодня занимают существенную долю бизнеса. Зачастую расходы на инкассацию достигают 20% выручки таких предприятий и складываются из нескольких составляющих - кассовое обслуживание, затраты на перевозку, пересчет наличности и т. д. Высокие расходы способствуют тому, что многие организации отказываются отнесения наличных на счет в нарушение закона, что приводит к росту теневой экономики ", - указывает автор законопроекта.

При этом многие банки не имеют ресурсов на поддержание такой сети собственных автоматических приемных устройств, но имеют разветвленную сеть банковских платежных агентов с большим количеством банкоматов по всей территории Российской Федерации, в том числе в удаленных регионах. Использование оборудования банковских платежных агентов для внесения наличной выручки позволило бы организациям в любое время сдавать наличные денежные средства для зачисления на свой расчетный счет даже при отсутствии в регионе отделения того банка, в котором открыт счет, отмечает автор документа.

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