Глава ФТС уверен в выполнении прогнозного задания по перечислениям в бюджет в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин не сомневается в том, что служба выполнит прогнозное задание по перечислениям в федеральный бюджет в 2021 году. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сомнений в том, что мы выполним прогнозное задание по году, у нас нет. Хотя мы не исключаем определенных корректировок, это уже прогнозные задания, и к ним мы готовы", - сказал Булавин.

По его словам, за январь - май текущего года ФТС перечислила в бюджет 2,4 трлн рублей. "Прогнозное задание в этом году нам было установлено на уровне 5 трлн рублей. По результатам работы за пять месяцев этого года, мы уже перечислили 2,4 трлн рублей. И прогнозное задание выполнено на 128 %, дополнительно перечислено в государственную казну 654 млрд рублей. Основные платежи 1,7 трлн рублей - это импортная составляющая и 690 млрд рублей - это экспортная составляющая. Вот такая динамика, по нашей оценке, сохранится", - добавил глава ФТС.