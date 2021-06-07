Центр оперативного мониторинга и анализа ФТС запустят в сентябре 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Центр оперативного мониторинга и анализа Федеральной таможенной службы (ФТС), который создается для повышения единообразия принятия решений и работы системы управления рисками, будет запущен в сентябре 2021 года. Об этом сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Центр оперативного мониторинга и анализа - это составная часть нашего таможенного технологического процесса с точки зрения мониторинга ситуации по стране и с точки зрения осуществления контрольных функций и выработки управляющих решений как результат реагирования на анализ. Поэтому мы за последние два-три года централизовали все наши ресурсы. И настала пора создать цифровую картину дня недели, обучить системы выявлять параметры, которые выходят за установленные нормы, идентифицировать эти случаи и принимать по ним решения. Мы на пути к созданию этого центра, и в сентябре месяце его запустим. Первый этап - это масштабные изменения, комплектование и определение функционала, создание оргштатной структуры этого центра", - сказал он.

Булавин отметил, что необходимо будет внести изменения в некоторые указы президента, которые регламентируют эту деятельность. "Но я думаю, что к сентябрю мы успеем все это сделать", - добавил глава ФТС.

Он подчеркнул, что для экспортеров изменится система оценивания со стороны таможни. "Для них изменятся наши оценки. В таможенном оформлении уже сейчас достаточно высокая степень единообразия принятия решений, но будет еще выше, плюс в этом центре у нас будет находиться и система управления рисками. Мы в этом году запустили научно-исследовательскую работу по выработке подходов к новой системе управления рисками. Если вы знаете, сейчас эта система основана на категорировании участников внешнеэкономической деятельности. То есть мы видим историю поведения того или иного участника ВЭД (внешнеэкономической деятельности - прим. ТАСС), потом мы ее категорируем в зависимости от добросовестности и, можно сказать, распределяем компании по секторам с разной степенью преференций. Мы считаем, что это не очень справедливо по отношению к участникам внешнеэкономической деятельности. Условно говоря, участник, находящийся в зеленом секторе, может пойти на какие-то нарушения тоже, в то время как участник, который у нас в секторе со средними рисками, может осуществить поставки тех или иных товаров без нарушения таможенного законодательства. Поэтому мы перейдем к оценке каждой товарной партии в режиме онлайн", - сообщил Булавин.

По его словам, категорирования участников ВЭД не будет. "Категорирования как такового не будет, но сохранятся некоторые коэффициенты, которые будут напрямую зависеть от добросовестности участников внешнеэкономической деятельности вот в этом интеграторе, который будет определять, какую партию у нас к какому сектору отнести. Единственное, что эти критерии не будут доминирующими", - сказал глава ФТС.