Путин рекомендовал кабмину и Госдуме до 25 июня упростить некоторые строительные нормы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы до 25 июня обеспечить принятие ряда законопроектов, которые упростят строительные согласования и подключение к техническим сетям. Такое поручение дано по итогам совещания о реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию.

"Рекомендовать Государственной думе обеспечить совместно с правительством РФ принятие проектов федеральных законов, предусматривающих упрощение порядка подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, установление исчерпывающего перечня согласований, необходимых для осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства, а также совершенствование порядка установления приаэродромных территорий", - говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Сделать это необходимо до 25 июня 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе совещания 19 мая вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о подготовке поправок в Градостроительный кодекс, сокращающих 30% барьеров в этой сфере. Он сообщил также, что уже внесены в Госдуму законопроекты по приаэродромным территориям и по упрощению процедуры технологического присоединения к инженерным сетям. Зампред кабмина попросил Путина поддержать оперативное рассмотрение этих инициатив.