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Минфин стимулирует расчеты в рублях и нацвалютах только экономическими методами

Как отметили в министерстве, никаких запретов такие стимулы включать не могут

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минфин России поддерживает и создает стимулы для международных расчетов в рублях и нацвалютах, но никаких запретов они включать не могут, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Там также подчеркивается, что стимулы могут включать только экономические методы.

"Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран - торговых партнеров происходит естественным путем. Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты - это подтверждается статистикой за последние 5 лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать - только экономические методы", - отмечается в сообщении.

Сегодня торговые объединения, в которые входит Россия - ЕАЭС, БРИКС, работают над наращиванием расчетов в нацвалютах.

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