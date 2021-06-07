ВЭБ на ПМЭФ заключил сделок по проектам на общую стоимость 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил сделок по проектам общей стоимостью в 1,4 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Общая стоимость проектов, по которым ВЭБ подписал соглашения в рамках ПМЭФ, составляет порядка 1,4 трлн рублей", - сказали в пресс-службе.

ВЭБ.РФ в рамках ПМЭФ, в частности, совместно с банком ВТБ и компанией "Русская платина" подписали меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения в Норильском промышленном районе на Таймыре.

Также госкорпорация вместе со "Сбером", ВТБ, Газпромбанком, банком "Открытие" договорились на полях ПМЭФ о предоставлении "Еврохим Северо-Запад-2" кредита на общую сумму около 100 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также прошли форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 был в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступил информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.