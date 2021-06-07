Петербург подписал на ПМЭФ соглашения на сумму более 600 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Общая сумма подписанных Санкт-Петербургом соглашений на международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) превысила 600 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Город подписал соглашений на общую сумму более 600 млрд рублей - в три раза больше, чем на предыдущем Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Из них 283 млрд составляют контракты с готовыми дорожными картами, еще 320 млрд рублей - это соглашения о намерениях по развитию территорий, социальной и транспортной инфраструктуры, которые, в свою очередь, привлекут федеральные средства", - сказал он.

По мнению Беглова, проведением ПМЭФ-2021 город подтвердил репутацию передового мегаполиса, который притягивает людей и капиталы.

"Мы хорошо подготовили и успешно провели Петербургский международный экономический форум, вернули из виртуального в реальное пространство событие мирового масштаба. Сделали это первыми с начала пандемии. Петербуржцы показали пример правильных действий в условиях "новой нормальности". Мы сделали то, на что другим не хватало организованности и решимости", - отметил губернатор.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.