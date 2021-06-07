Росстат изменит срок сдачи и публикации отчетности по некоторым показателям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Росстат изменит публикационную политику и сдвинет срок сдачи отчетности по ряду показателей на 5-6 дней, что повлияет на даты публикации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Росстата Павел Малков в кулуарах ПМЭФ.

"У нас в целом сейчас существенно меняется публикационная политика. Мы внесли изменения в Федеральный план статработ, и продолжаем его менять дальше. Очень давно уже говорится о том, что у нас серьезные пересчеты, в том числе по промпроизводству, из-за того, что очень сжаты сроки по сдаче отчетности от предприятий. Много лет об этом говорят, что сами предприятия на момент сдачи отчетности еще не владеют всей информацией, и дают оценочные цифры. Потом они их корректируют, и из-за этого происходят все пересчеты", - отметил Малков.

По его словам, сейчас принято решение, что отчетность будет сдаваться на 5-6 дней позже, на это же время сдвинется публикация данных на сайте ведомства. Речь идет, в первую очередь, о данных по промышленному производству. Кроме того, два ключевых доклада Росстата "Информация о социально-экономическом положении России" и доклад "Социально-экономическое положение России" решено объединить и публиковать в один день.

По данным Росстата, сдвинется сдача отчетности об обороте оптовой торговли малого предприятия, о производстве продукции малым предприятием и индивидуальным предпринимателем, а также сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг, сведения о производстве военной продукции, а также данные о магистральном нефтепроводном транспорте.

По словам Малкова, за год около 80% предприятий подавали те или иные уточнения, которые потом ложились в основу пересчетов. "Обсуждалась возможность сдвижки вправо сроков подачи отчетности. В том числе мы это обсуждали на научно-методологическом совете, все эксперты единогласно поддержали это решение. Понятно, что это непопулярный путь, потому что перенос сдачи отчетности автоматически влечет за собой и перенос публикации результатов", - пояснил глава ведомства.

"У нас было два ключевых доклада, которые мы публиковали: "Информация о социально-экономическом положении России" и доклад "Социально-экономическое положение России" - мы их еще у себя называем большой и маленький доклад. Сейчас из-за того, что некоторые показатели появляются позже, маленький доклад съехал на дату публикации большого. И логично просто взять их и объединить. Два отдельных доклада - это нецелесообразно. Вот именно здесь нам пришлось для себя урезать некоторые сроки расчетов, чтобы в свою очередь большой доклад не уехал куда-то вправо. Большой доклад остается на месте, маленький доклад вливается в него", - отметил он.

По его словам, это достаточно серьезные изменения. "Но в целом, самое главное, для чего все это делается, мы рассчитываем, что это повлечет существенное повышение качества расчетов и снизит пересчеты, масштаб пересчетов", - подчеркнул Малков.