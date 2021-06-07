Объем внешней торговли Хайнаня за январь-май превысил $5,5 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 7 июня. /ТАСС/. Общий объем внешней торговли южной китайской провинции Хайнань за первые пять месяцев текущего года составил 35,35 млрд юаней (около $5,5 млрд), что на 9,7% превысило показатель за тот же период 2019 года. Такие данные провинциального Управления коммерции публикует в понедельник информационный ресурс "Наньхайван".

С момента публикации 1 июня 2020 года программы построения в провинции свободного торгового порта, указали в ведомстве, отмечено значительное совершенствование структуры внешней торговли Хайнаня, а также рост показателей, касающихся импорта беспошлинных товаров и объема трансграничной электронной коммерции. За последний год на Хайнане зафиксирован рост объемов экспорта высокотехнологичной продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью.

В 2020 году, пишет ресурс, Хайнань, к примеру, экспортировал автомобилей и автомобильной продукции на 795 млн. юаней ($124,4 млн). Темпы роста данного показателя оказались в 3,8 раза выше, чем в 2019 году. Что касается импорта, то основным драйвером роста стал ввоз беспошлинных товаров. За прошлый год провинция импортировала соответствующей продукции на 23,95 млрд юаней ($3,7 млрд) - рост в годовом выражении составил 80,5%. За первые пять месяцев текущего года объем импорта беспошлинных товаров достиг 8,33 млрд юаней - 30% от общего объема импорта провинции.

В 2020 году, согласно официальным данным, общий объем внешнего торгового оборота провинции Хайнань составил 93,3 млрд юаней (около $14,6 млрд) - рост на 3% в годовом выражении.

1 июня прошлого года власти Китая представили программу развития свободного торгового порта на Хайнане. Согласно этому документу провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.