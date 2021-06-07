МЭР: негативная ценовая ситуация в мире и стабилизация рубля повлияют на инфляцию в июне

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Разнонаправленные факторы продолжат оказывать влияние на динамику инфляции в РФ в июне 2021 года, это сохраняющаяся негативная ценовая ситуация на мировом рынке, стабилизация курса рубля и сезонное поступление на рынок овощей и фруктов, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции. Июнь 2021 года".

"На динамику инфляции в июне продолжит оказывать влияние разнонаправленные факторы: с одной стороны - сохраняющаяся негативная ценовая ситуация на мировом рынке, с другой - стабилизация курса рубля и сезонное поступление на рынок овощей и фруктов", - отмечается в обзоре.

На показатели годовой инфляции (6% в мае после 5,55% в апреле) дополнительное давление оказал эффект низкой базы мая прошлого года, когда рост цен на отдельные товары и услуги сдерживался карантинными ограничениями. Кроме того, в мае усилилось действие проинфляционных факторов, связанных, главным образом, с внешнеэкономической конъюнктурой.

"Рост цен на продовольственные товары на мировых рынках в мае вновь ускорился (4,8% месяц к месяцу в мае после 1,8% в апреле, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO ООН). Продолжился рост мировых цен и на ряд непродовольственных товаров, включая черные и цветные металлы", - указывается в обзоре.

Также, по оценке министерства, дополнительное влияние на внутреннюю ценовую ситуацию оказало произошедшее в апреле ослабление рубля, а укрепление в мае пока не нашло отражения в потребительских ценах.

Основное влияние на динамику цен в продовольственном сегменте (рост на 0,74% по сравнению с апрелем и на 6,6% в годовом выражении) оказало удорожание плодоовощной продукции: значительно ускорился рост цен на овощи "борщевого набора". Вместе с тем сдерживающее влияние оказало снижение цен на огурцы и помидоры.

Непродовольственные товары

В непродовольственном сегменте сдерживающее воздействие оказало продолжающееся замедление роста цен на бензин до 0,3% в месячном выражении после 0,5% в апреле. "В сегменте непродовольственных товаров за исключением подакцизной продукции значительное влияние на темпы роста цен оказало ускорение роста цен на легковые автомобили и строительные материалы", - указывают в Минэкономразвития.

Ускоренный рост цен в туристическом секторе (санаторно-оздоровительные и экскурсионные услуги, услуги воздушного транспорта и гостиниц) в мае был связан, в том числе, с влиянием сезонного фактора, отмечают в министерстве. Кроме того, ускорился рост цен на банковские услуги преимущественно за счет увеличения платы за пользование потребительским кредитом.