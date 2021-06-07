Apple представила macOS Monterey

ТАСС, 7 июня. Apple в рамках своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 показала обновленную операционную систему (ОС) macOS. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.

Новая macOS для настольных компьютеров получила название Monterey. Большое обновление получил браузер Safari. В частности, изменилась панель вкладок с возможностью распределять вкладки по группам. Панель теперь окрашивается в цвет открытой веб‑страницы, а вкладки, панель инструментов и строка поиска объединены в цельный интерфейс. Причем группы вкладок можно синхронизировать между Mac, iPhone и iPad и делиться ими с родными и друзьями.

Также на Mac появятся "Быстрые команды", которые позволят автоматизировать повседневные задачи. Для этого была создана большая библиотека готовых действий: можно, например, моментально отправлять файлы или создавать анимированные GIF‑изображения. Функция работает во всей системе macOS, в том числе в строке меню, в Finder и Spotlight.

Появились новые функции "Непрерывности", позволяющие работать на разных устройствах. Так, Universal Control позволяет без предварительной настройки свободно перемещаться между Mac и iPad, используя мышь и клавиатуру. Функция AirPlay to Mac транслирует контент, например фильмы или игры, с iPhone или iPad на Mac.

Новая macOS Monterey будет поддерживать самый широкий спектр моделей Mac за всю историю этой операционной системы, отметили в компании. Так, ОС получат новейшие iMac, MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini, а также компьютеры Mac на базе процессора Intel.

Общедоступная бета‑версия для всех пользователей Mac будет доступна в июле, а в качестве бесплатного обновления ОС выйдет этой осенью.