"Известия": российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании попросили Росавиацию отложить введение запрета на регистрацию самолетов в реестрах иностранных государств с 2023 года на более поздний срок. Вопрос регистрации самолетов в российском реестре пока решен так, что не позволяет кампаниям развиваться, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

"От того, как технически будет решен вопрос регистрации самолетов в российском реестре, зависит работоспособность всех авиакомпаний. Пока он решен таким образом, что не позволит нам развиваться. Должны быть выработаны меры, шлюзы и возможности, чтобы все компании продолжали работать конкурентно на рынке", - заявил газете источник, близкий к Минтрансу.

Генеральный директор авиакомпании "Смартавиа" Сергей Савостин рассказал изданию, что в запрете на регистрацию самолетов в реестрах иностранных государств бизнес видит вероятные проблемы в формировании своего флота. "Мы видим вероятные последствия при принятии таких решений в невозможности подписания новых контрактов с иностранными лизингодателями и расширения флота авиакомпании воздушными судами иностранного производства. В текущем режиме у лизингодателей, которые регистрируют суда в основном на Бермудах, не предусмотрена возможность перевода регистрации в РФ", - рассказал он газете и уточнил, что "Смартавиа" также попросила Росавиацию отсрочить введение этого запрета.

Основная проблема перевода самолетов в госреестр заключается в том, что российская нормативно-правовая база непонятна для лизингодателей, и воздушное судно, оказываясь в госреестре РФ, выпадает из регуляторного международного поля, отметил главный эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов. "Потом его нормально продать без большого дисконта и тяжелой формы технического обслуживания можно только в России, потому что для мира придется снова подтверждать его соответствие летной годности", - указал он.

Минтранс осуществляет комплекс мероприятий по переводу самолетов российских авиакомпаний в госреестр. Перевод предполагается осуществить через создание конкурентоспособных условий нахождения воздушных судов в отечественном реестре, рассказал газете представитель ведомства. Росавиация в мае просила перевозчиков оценить возможные финансово-экономические последствия от ввода запрета. Регулятор не увидел рисков для эксплуатантов, сообщает издание со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Новгородова в адрес авиакомпаний. По информации Росавиации, на конец мая в иностранных реестрах были зарегистрированы более 740 самолетов российских перевозчиков, на конец 2020 года в стране всего 2,6 тыс. гражданских судов.

В марте глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомство считает целесообразным продолжить работу по стимулированию регистрации воздушных судов в отечественном реестре. И в качестве завершающего этапа предполагается исключить возможность регистрации самолетов российских авиакомпаний в зарубежных реестрах.