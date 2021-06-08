Атомный энергетический комплекс в Северске запустят в эксплуатацию в 2030 году

СЕВЕРСК /Томская область/, 8 июня. /ТАСС/. Опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), включающий в себя реактор БРЕСТ-300 на быстрых нейтронах и модуль по переработке использованного ядерного топлива, который будет возведен по стратегическому отраслевому проекту "Прорыв" госкорпорации "Росатом" в закрытом городе Северск Томской области, запустят в эксплуатацию в 2030 году. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель проекта "Прорыв" Вячеслав Першуков.

"С 2026 года начнется строительство модуля переработки <...> К 2030 году мы должны не только закончить модуль переработки, но и завершить все строительные работы, и запустить комплекс ОДЭК в эксплуатацию в 2030 году", - сказал Першуков.

По его словам, модуль фабрикации, который нарабатывает ядерное топливо, будет запущен в эксплуатацию в 2023 году. "Для того, чтобы БРЕСТ-300 стартовал, необходимо наработать топливо для активной зоны <...> Мы полностью хотим изготовить топливо к 2025 году", - сказал Першуков, отметив, что сам реактор будет запущен в 2027 году.

Опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) будет возведен в закрытом городе Северск Томской области в рамках проекта "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива. Под Томском впервые в мировой практике на одной площадке будет созданы АЭС с "быстрым" реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов - таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.