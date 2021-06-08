FT: Nvidia подала заявку в китайский регулятор для рассмотрения сделки по покупке Arm

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Американский технологический гигант Nvidia подал заявку в китайский регулирующий орган по вопросам конкуренции для рассмотрения им сделки по приобретению британского разработчика чипов Arm. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

Как отмечает издание, Китай является огромным рынком для Arm, которая лицензирует свои энергоэффективные чипы через местное совместное предприятие. По данным источников газеты, британская компания продала свою продукцию в Китае в 2019 году на сумму в $500 млн, что дает китайским регуляторам право пересмотреть сделку по ее приобретению.

В феврале американские технологические компании Google, Microsoft и Qualcomm обратились к антимонопольному регулятору США с жалобами на сделку по приобретению Nvidia британской Arm. По данным агентства Bloomberg, корпорации обеспокоены тем, что покупка Arm может нанести ущерб конкуренции в области разработки и производства чипов.

Приобретение Arm компанией Nvidia может состояться, если антимонопольные органы США, Великобритании, Европейского союза и Китая не обнаружат в нем нарушений. Источник агентства добавил, что Федеральная торговая комиссия США, рассматривающая условия сделки перед ее одобрением, направила запросы третьим сторонам, которые могут потенциально пострадать от действий Nvidia. Их явное недовольство может повлиять на решение регулятора или заставить Nvidia изменить условия сделки.