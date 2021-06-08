"Ъ": Росатом внесет в кабмин план развития атомных технологий на 506 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Росатом в ближайшее время представит правительству план развития новых атомных технологий до 2030 года на 506 млрд рублей, из которых около 150 млрд рублей предлагается получить из бюджета. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию паспорта проекта "Новая атомная энергетика". По данным газеты, 26 апреля документ был представлен для оценки рабочей группе Госсовета по энергетике.

В общую сумму инвестиций в 150 млрд рублей предлагается получить из федерального бюджета дополнительные 98 млрд рублей, ранее в него не заложенные. Остальная часть будет покрыта из неназванных внебюджетных источников.

Одна из целей проекта "Новая атомная энергетика" - увеличить экспорт ядерных технологий. Госкорпорация хочет запустить линейку малых АЭС (до 55 МВт), планируя занять к 2030 году 20% мирового рынка малых АЭС. Также Росатом рассчитывает начать продажи топлива для АЭС зарубежного дизайна, чтобы стать лидером международного рынка ядерного топлива с долей 24%.

Разработка и строительство линейки малых АЭС - самое дорогостоящее направление проекта стоимостью 260 млрд рублей, из которых 39,15 млрд рублей планируется направить из бюджета.

По планам госкорпорации, к 2029 году будут запущены четыре плавучих энергоблока на реакторах РИТМ-200 (55 МВт) для энергоснабжения Баимского ГОКа. В конце декабря 2030 года планируется ввести первую наземную АЭС на РИТМ-200Н, к концу 2030 года Росатом также рассчитывает доработать и запустить пилотные установки "Шельф М" (до 10 МВт) и "Елена АМ" (тепловая мощность 5 Гкал/ч, электрическая - до 400 кВт), которые могут стать источниками энергии для удаленных районов страны.

Первый экспортный контракт на АЭС малой мощности Росатом надеется получить в конце 2026 года, а к концу 2030 года - на шесть энергоблоков.