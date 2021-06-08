Россельхознадзор может запретить ввоз растительной продукции с документами Литвы и Латвии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор может запретить ввоз растительной продукции из ряда стран с сертификатами Литвы, Словакии и Латвии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор обратился к руководителям НОКЗР (национальные организации по карантину и защите растений - прим. ТАСС) Литвы, Словакии и Латвии с просьбой усилить контроль при фитосанитарной сертификации растительной продукции происхождением из Кении, Италии и Нидерландов. Если принятые этими ведомствами меры в дальнейшем не исключат ввоз в Россию грузов, содержащих карантинные вредные организмы, Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть вопрос о возможном введении временных ограничений на поставки подкарантинной продукции кенийского, итальянского и нидерландского происхождения в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных НОКЗР Литвы, Словакии, Латвии", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о поставках товаров, не включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу в Россию постановлением правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года. Возможное введение запрета связано с тем, что, по данным Россельхознадзора, за последние пять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года резко возросли объемы поставок растительной продукции происхождением из Италии, Кении и Нидерландов в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных НОКЗР Литвы, Словакии и Латвии. При этом фитосанитарное состояние подкарантинных товаров, ввозимых из указанных стран, не соответствует требованиям Евразийского экономического союза: в них выявляются карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты.

Россельхознадзор информировал компетентные ведомства государств, выдающих сертификаты на продукцию, обо всех случаях нарушений и о сложившейся ситуации. Как сообщили в ведомстве, его представители просили провести официальные расследования по фактам нарушений и принять срочные меры, гарантирующие соблюдение международных и российских фитосанитарных требований при ввозе подкарантинных товаров в Российскую Федерацию. "Принимаемые странами меры не приносят желаемых результатов. Россельхознадзор фиксирует, что на фоне возросшего объема поставок грузов резко увеличились случаи обнаружений зараженной продукции", - отмечается в сообщении.