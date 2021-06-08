В Минсельхозе Кубани рассчитывают на стабилизацию цен на удобрения к осени

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Краснодарского края рассчитывает, что цены на удобрения, которые значительно выросли к уровню 2020 года, стабилизируются к осенней посевной кампании. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

Ранее "Ведомости" сообщали, что администрации Ставропольского и Краснодарского краев обратились в Министерство сельского хозяйства России с жалобой на существенный рост цен на минеральные удобрения. Так, по информации издания, по некоторым удобрениям цены выросли в два раза.

"С этим вопросом (о повышении цен на удобрения) мы обращались в Минсельхоз России. И, конечно, мы рассчитываем, что к осенней посевной кампании ситуация стабилизируется", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что мониторинг цен на удобрения в июне по Краснодарскому краю действительно показал значительный рост цен по основным видам удобрений относительно прошлого года.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, одним из главных производителей и экспортеров зерна в стране. В 2020 году в крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - продовольственное зерно.