Хинштейн заявил, что законопроект об IT-гигантах не претерпит серьезных изменений

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать филиалы или представительства в России, не претерпит кардинальных изменений ко второму чтению. Об этом во вторник сообщил журналистам один из авторов инициативы, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Думаю, что кардинально законопроект ко второму чтению не изменится по одной причине - мы слишком долго над ним работали. Мы его старались внести уже в максимально совершенном виде", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС, как изменится документ ко второму чтению.

По его словам, парламентарии планируют провести отдельную встречу с представителями "Википедии", которые ранее высказывали опасения в связи с принятием документа.

"Проведенное нами более детальное изучение вопроса вместе с юристами думскими нас привело к убеждению, что они ["Википедия"] не подпадают под статус иноагентов. Сегодня мы понимаем, что такое развитие событий маловероятно и практически невозможно. Это главное опасение, которое высказывали представители "Википедии". Тем не менее мы будем с ними отдельно встречаться и разговаривать", - отметил Хинштейн.

О законопроекте

1 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний" в РФ, говорится в проекте.

Документом также вводится комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться.