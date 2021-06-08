Газпромбанк с начала 2021 года выдал 65 млн рублей социальной ипотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Газпромбанк в рамках программы социальной ипотеки с начала 2021 года выдал 65 млн рублей, объем выдачи в 2020 году составил 347 млн рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк.

"Газпромбанк реализует программу социальной ипотеки. Ее объем выдачи составил 347 млн рублей в 2020 году и 65 млн рублей по состоянию на начало июня 2021 года", - сказала она.

Кроме того, в активах банка на текущий момент проекты ESG (экология - environmental, социальное развитие - social и корпоративное управление - governance - прим. ТАСС) на общую сумму свыше 700 млрд рублей, включая розничные и корпоративные направления. В частности, объем "зеленого" кредитования банка сейчас составляет 200 млрд рублей, включая проекты в области ветроэнергетики и строительство солнечных электростанций.

"Также мы реализуем достаточно большой блок проектов, соответствующих принципам устойчивого развития, в области государственно-частного партнерства - суммарным объемом более 415 млрд рублей", - добавила собеседница агентства.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде, социальное развитие и корпоративное управление.

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

Петербургский международный экономический форум прошел 2-5 июня очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности".