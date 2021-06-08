"Транснефть" корректирует прокачку нефти по "Дружбе" из-за снижения поставок в Словакию

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Транснефть" корректирует график поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за снижения прокачки нефти через НПС Будковице (Словакия) на фоне технических проблем у одного из потребителей. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, прокачка нефти через НПС Будковице снижена на двое суток.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.