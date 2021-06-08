Госдума расширила права прокуроров по борьбе с нарушениями в сфере гособоронзаказа

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, заключительном чтении законопроект о праве прокуроров обращаться в арбитражный суд с иском об аннулировании сделок в сфере гособоронзаказа, если они выполняются с нарушением требований закона.

В частности, прокуроры теперь смогут обращаться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, заключенных государственными заказчиками, головными исполнителями поставок продукции и исполнителями, участвующими в поставках, если обнаружены нарушения требований законодательства в сфере гособоронзаказа.

Кроме того, в аналогичных случаях можно будет обратиться с иском о признании недействительными сделок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершенных заказчиками, а также поставщиками и субподрядчиками.

Также прокуроры получили право подавать в арбитражный суд иски о возмещении ущерба, причиненного РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям в результате нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа и законодательства о контрактной системе.