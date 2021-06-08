В Госдуме предрекли "мучения" с водородным топливом из-за высокой опасности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Перспективы производства и экспорта водорода как альтернативного вида топлива сопряжены с рисками в связи с его высокой опасностью. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Мы еще с этим водородом намучаемся и в части транспортировки, и в части производства, и использования. Начиная с того, что он очень опасен - водород в три раза опаснее, чем метан во всех смыслах", - сказал он.

При этом он добавил, что развитие водородной энергетики - это "наше все". Завальный назвал самым выгодным для экономики способом получение водорода из метана, поскольку Россия обладает 25% всех мировых запасов метана.

Водород считается одним из самых экологически чистых видов топлива и рассматривается как очень перспективный рынок. Пока же спрос на водород не превышает 70 млн тонн, поскольку его производство дорого. Россия планирует начать производство водорода, интерес к этим проектам в России проявляют европейские компании. В ближайшие месяцы Россия может принять концепцию развития водородной энергетики. По оценке вице-премьера Александра Новака, доля водорода в мировом энергобалансе может существенно вырасти к 2050 году и составить от 7% до 25%. В 2024 году Россия будет экспортировать 0,2-1 млн тонн, в 2035 году - 2-7 млн тонн, а в 2050 году уже 7,9-33,4 млн тонн водорода, говорил он.