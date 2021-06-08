Сумма предъявленных к России исков в последние годы выросла почти втрое

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Иски на сумму $99 млрд предъявлены к России в рамках международного арбитража, это почти в три раза больше чем несколькими годами ранее. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

"В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к РФ предъявлены иски на общую сумму $99 млрд. Несколькими годами раньше эта сумма была скромнее - $35 млрд. Поэтому тенденция здесь наметилась к увеличению", - сказал он на пленарном заседании Госдумы во вторник.

По его словам, это связано в том числе с воссоединением Крыма с Россией. "Довольно большое количество исков, в том числе материального характера, предъявлено к России как раз в связи с этим процессом", - пояснил Минх.